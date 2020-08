Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200817 - 0827 Frankfurt-Westend: Festnahme eines 47-Jährigen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 15. August 2020, gegen 01.50 Uhr, beobachteten Zeugen in der Feuerbachstraße einen Mann, der versuchte, die Scheibe eines Kioskes einzuschlagen. Eine Zeugin sprach den Mann auf sein Tun an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Einer anderen Zeugin gelang es, den Flüchtigen zu fotografieren.

Nur rund eine halbe Stunde später, wurde aus der Myliusstraße eine Person gemeldet, die die Scheibe eines Geschäftsgebäudes eingeschlagen hatte und sich nun in den Räumlichkeiten befand. Die Polizei konnte die Person festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 47-jährigen wohnsitzlosen Mann.

Wie das Bild der Zeugin aus der Feuerbachstraße zeigte, handelte es sich in beiden Fällen um den gleichen Tatverdächtigen.

