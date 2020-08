Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200816 - 0824 Frankfurt-Bergen-Enkheim: 28-jähriger Räuber greift 13-Jährigen an

Frankfurt (ots)

(ne)Ein stark alkoholisierter und psychisch auffälliger Mann hat am Freitagmittag einen 13-Jährigen in der Markstraße angegriffen und wenige Euro Bargeld geraubt.

Zunächst fragte der 28-Jährige den 13-Jährigen nach Geld. Als dieser einfach weiterlief griff der Tatverdächtige sein Opfer an, riss es zu Boden und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 13-Jährige Prellungen bzw. Schürfwunden im Gesicht aber auch an Armen und Beinen erlitt. Zeugen eilten zur Hilfe und riefen die Polizei. Der 28-Jährige flüchtete in ein nahegelegenes Einkaufscenter. Hier konnte er gestellt und festgenommen werden. Dagegen wehrte sich der 28-Jährige mit Leibeskräften und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Schließlich kam der wohnsitzlose Mann in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

