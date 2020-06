Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.06.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Papier geriet in einer Wohnung in Brand.

Salzgitter, Lebenstedt, Schäferkamp, 10.06.2020, 14:45 Uhr. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses geriet im Bereich der Küche abgelegtes Papier in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandwentwickung hielten sich keine Personen in der Wohnung auf. Die alarmierte Feuerwehr konnte nach dem Öffnen der Wohnungstür den Brand löschen. Derzeit ermittelt die Polizei die Brandursache. Angaben zur Schadenshöhe können nicht getroffen werden.

Fahrer eines Pkw beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Salzgitter, Salder, Gerichtsweg, 09.06.2020, 08:10 Uhr. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw konnte von Beamten der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den Mann ermittelt nun die Polizei.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Theodor-Heuss-Straße, 11.06.2020, 01:00 Uhr. Der 23-jährige Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei kontrolliert werden. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher.

Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt.

Salzgitter, Bad, Nord-Süd-Straße, 10.06.2020, 08:40 Uhr. Der 23-jährige Fahrer eines Pkw kam aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf der Fahrt überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und prallte gegen einen Baum. In dem Pkw wurden alle vier Insassen zum Teil schwer verletzt. Ein Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Schadenshöhe wird mit ca. 10.000 Euro angegeben.

