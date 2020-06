Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 11. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Fümmelse: Einbruch in Schuppen, Gartengeräte entwendet

Dienstag, 09.06.2020, 19:20 Uhr, bis Mittwoch, 10.06.2020, 11:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Kleingartens im Kleingartenverein Fümmelse, Fümmelser Straße. Hier drangen der oder die Täter in einen Schuppen ein und entwendeten hieraus einen Rasenmäher sowie eine Fräse. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 3500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Leinde: Hochsitz beschädigt

Dienstag, 09.06.2020, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 10.06.2020, 18:00 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend stießen bislang unbekannte Täter einen hölzernen Hochsitz von einem Wagenpodest herunter, so dass dieser erheblich beschädigt worden ist. Der Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Tatort: Leinde, Kreisstraße 80, Feldweg kurz vor dem Ortseingang. Hinweise: 05331 / 933-0.

Denkte: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 10.06.2020, gegen 17:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 3, zwischen Groß Denkte und Mönchevahlberg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11000 Euro.

Wolfenbüttel: PKW kollidiert mit entgegenkommenden PKW

Mittwoch, 10.06.2020, gegen 18:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Mittwochabend eine 88-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW auf der Salzdahlumer Straße in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden PKW eines 22-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt, wobei der 22-Jährige mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht wurde. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 15000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: PKW gerät in Brand

Mittwoch, 10.06.2020, gegen 22:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend ein PKW in Brand, welcher auf einem Privatgrundstück in der Straße Im Großen Teiche in Wolfenbüttel abgestellt war. Durch das Feuer wurde ein weiterer PKW beschädigt, welcher dort ebenfalls geparkt abgestellt war. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.

