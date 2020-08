Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200816 - 0825 Frankfurt-Eschersheim: Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Frankfurt (ots)

(ne)Ein Polizist stellte am Freitagmittag einen Radfahrer auf der Eschersheimer Landstraße nach einem Rotlichtverstoß. Der Radfahrer setzte sich heftig zur Wehr und verletzte den Beamten.

Der Beamte des 12. Polizeireviers war alleine im Funkwagen auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs. Hierbei bemerkte er einen Radfahrer, der bei Rot über die Ampel fuhr. Der Polizist wollte den Verstoß ahnden und fuhr dem Radfahrer hinterher. Schließlich hielt er den 28-jährigen Radler in Höhe der U-Bahnhaltestelle Am Lindenbaum an. Der sichtlich aufgebrachte Radfahrer versuchte zunächst zu flüchten. Da ihn der Beamte jedoch festhalten konnte, setzte er sich nun körperlich zur Wehr. Dabei schlug er auf den Beamten ein und würgte ihn im Schwitzkasten. Passanten eilten zur Hilfe und es gelang ihnen den 28-Jährigen solange auf dem Boden zu drücken, bis hinzugerufene Polizeistreifen vor Ort waren. Der Beamte erlitt diverse Verletzungen am ganzen Körper und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Der 28-Jährige trug leichte Verletzungen davon, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Er wurde mit zur Dienstelle genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der polizeilich hinreichend bekannte Mann aufgrund seines festen Wohnsitzes nach Hause entlassen.

