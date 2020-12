Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKR Emmendingen - Endingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zeitraum Freitag, 11.12.2020, 16:00 Uhr - 16:30 Uhr, wurde in Endingen, Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe einer dort ansässigen Metzgerei, ein am Fahrbahnrad geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt erheblich beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, soll es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Pkw mit schwarzem Stoffdach handeln.

Der Unfall als solcher wurde wohl durch zwei Frauen beobachtet, die den Sachverhalt im Anschluss den Mitarbeitern in der Metzgerei gemeldet haben, welche schließlich die Polizei verständigten.

Die beiden Frauen -oder auch andere Zeugen- welche den Unfall beobachtet haben und gegebenenfalls noch weitere Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Stand: 12.12.2020 09:00Uhr.

OW/RE // DS/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell