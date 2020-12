Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu: "Freiburg-Haslach: Autofahrer gefährdet Straßenverkehr durch gefährlichen Fahrstil - Zeugenaufruf" - Hier: weitere Gefährdungsstrecke bekannt

FreiburgFreiburg (ots)

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Autofahrer am 07.12.2020 gegen 10:54 Uhr, trotz untersagter Weiterfahrt, die Mooswaldallee/Robert-Bunsen-Straße in dem unten beschriebenen gefährlichen Fahrstil. Aktuell sind keine Schädigungen bekannt, allerdings sind weitere bislang unbekannte Geschädigte nicht auszuschließen. Das Fahrzeug des Mannes wurde beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord bittet Zeugen und bisher unbekannte Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07641 882-4221 zu melden.

-Erstmeldung-

Heute Morgen, den 07.12.2020 gegen 08:00 Uhr fuhr ein Autofahrer über die Besanconallee in Haslach gen Paduaallee in Betzenhausen. Auf dieser Strecke kam es durch den Fahrzeugführer zu Gefährdungen des Straßenverkehrs aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, fuhr dieser in Schlangenlinien, wobei er auch teils in den Gegenverkehr kam. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer deutlich verlangsamte Gedankengänge hat, über seine eigene Fahrweise war er sich nicht bewusst. Des Weiteren konnte ein Reifenschaden links vorne festgestellt werden, dessen Herkunft derzeit nicht bekannt ist.

Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und bislang unbekannte Geschädigte sich unter Tel: 0761-8820 zu melden.

lb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Lena Bührer

Telefon: 0761 / 882-1017

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell