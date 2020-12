Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zwei Mal Totalschaden bei Verkehrsunfall

FreiburgFreiburg (ots)

Mit zwei Totalschäden hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 10.12.2020, in Albbruck geendet. Gegen 07:30 Uhr missachtete ein 54 Jahre alter VW-Fahrer die Vorfahrt eines 30-jährigen Skoda-Fahrers, als er aus einer Seitenstraße in die bevorrechtigte Kiesenbacher Straße einfuhr. Beide Autos stießen heftig zusammen. Die Fahrer blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An beiden Autos entstanden Totalschäden in Höhe von ca. 3000 Euro (VW) und ca. 20000 Euro (Skoda).

