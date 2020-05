Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kontrolle mit Folgen

Bühl (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bühl wurde am späten Samstagabend in der Carl-Netter-Straße einem 21-Jährigen zum Verhängnis. Wie ein Drogenschnelltest kurz nach 23 Uhr ergab, dürfte der Heranwachsende mit hoher Wahrscheinlichkeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben. Darüber hinaus fanden die Ermittler im Fahrzeug neben unterschiedlichen Kleinmengen an Drogen auch fremde Kreditkarten und Ausweisdokumente. Ob diese Gegenstände aus vorangegangenen Straftaten herrühren, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der 21-Jährige sowie sein 31-jähriger Beifahrer sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

