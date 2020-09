Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei begleitet einen Elch auf dem Peenestrom

Waldeck (ots)

Durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast wurde während der Streifenfahrt am 25.09.2020 gegen 11:00 Uhr ein schwimmender Elch auf dem Peenestrom festgestellt. Die Kollegen begleiteten zur Sicherheit das Tier ca. 10 Minuten bis zum Festland Höhe der Ortslage Kröslin, wo der Elch unbeschadet an Land gegangen ist und sich vom Wasserbereich entfernt hat. In der Region kommt es immer mal wieder zu solchen Ereignissen. Elche können gut schwimmen und sogar mehrere Kilometer auf den Gewässern zurücklegen.

