Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Unglücksfall im Hafen von Plau am See

Waldeck (ots)

Am Nachmittag des 24.09.2020 kam es an der Mole im Hafen Plau am See zur Kanalseite zu einem Unglücksfall. Eine 48-jährige Rollstuhlfahrerin aus Plau am See war mit ihrem Therapie- und Assistenzhund auf der Mole unterwegs. Als der Hund (Labrador), welcher mit der Leine an den Rollstuhl gebunden war, einmal um den Rollstuhl ging, rutschte er von der Mole in das 2,5 m tiefe Hafenbecken und zog dabei den Rollstuhl mit der Frau hinterher. Ein umsichtiger Passant sprang direkt ins Wasser und löste die Leinenverbindung vom Hund zum Rollstuhl, die Frau im Rollstuhl konnte sich an einem zugeworfenen Rettungsring über Wasser halten. Die Kollegen der Wasserschutzpolizei aus Plau am See sowie der Hafenmeister waren unverzüglich vor Ort und unterstützten bei der Reanimierung des Hundes und retteten die Frau aus dem Wasser in das eingesetzte Schlauchboot der Wasserschutzpolizei. Der Hund konnte vor Ort erfolgreich reanimiert werden, verstarb aber infolge des Unfalls am Morgen des 25.09.2020 im Tierheim. Die deutsche Frau blieb unverletzt und wurde mit leichten Unterkühlungen in das Klinikum Plau am See gebracht.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

WSPI Schwerin

Telefon: 0385/555760



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell