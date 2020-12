POL-FR: Freiburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung

Polizeipräsidium Freiburg

Am Freitag, 11.12.2020 ereignete sich gegen 14:50 Uhr an der Kreuzung Opfinger Straße / Besanconallee ein Verkehrsunfall. Anschließend flüchtete der Verursacher in einem violetten Opel Astra unerlaubt von der Unfallstelle über die Besanconallee in Richtung Stadtmitte. Hierbei kam es laut Zeugen zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer im Bereich der Eschholzstraße / Ferdinand-Weiß-Straße. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Freiburg Tel: 0761/882-3100 zu melden.

