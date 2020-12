Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahren aufgrund Schneeglätte

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee]

Am 11.12.2020, gegen 15:00 Uhr, kam ein 44-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem PKW auf der B500 in einem Kreuzungsbereich, Fahrtrichtung Schluchsee, aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen. In der Folge stößt der PKW gegen den Sattelauflieger eines, auf dem Einfädelungsstreifen, stehenden LKW, welcher aufgrund eines technischen Defektes liegen geblieben war. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen kam es zu einem Sachschaden von ca. 3000,00 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

JR 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell