Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schüler-Video-Projekt 'Radfahrsicherheit' - Sieger werden ausgezeichnet

Kreis ViersenKreis Viersen (ots)

Wie nehmen Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Schule am Straßenverkehr teil? Welchen Problemen begegnen sie, wenn sie auf ihren Fahrrädern zur Schule fahren? Wo hakt es vielleicht an der Infrastruktur, wie verhalten sich Autofahrer gegenüber jugendlichen Radfahrern? Um diese Fragen aus Sicht der Jugendlichen zu beleuchten, startete die Polizei in Viersen ein Video-Projekt, an dem sich alle weiterführenden Schulen im Kreis Viersen beteiligen konnten. Mehrere Filme erreichten uns, die von einer siebenköpfigen Jury bewertet wurden. Alle eingereichten Beiträge sind sehr professionell produziert. Die Jugendlichen haben sich gemeinsam mit ihren Lehrern und Lehrerinnen intensiv mit der Sicherheit im Straßenverkehr auseinandergesetzt und ihre Ergebnisse aufwändig in den Filmen umgesetzt. Die Jurymitglieder, darunter Landrat Dr. Andreas Coenen, Dieter Lambertz von der Kreisverkehrswacht Viersen, Verkehrssicherheitsberaterin Daniela Michiels und andere Vertreter der Kreispolizei, vergaben unabhängig voneinander ihre Punkte. Am kommenden Freitag wird nun bekannt gegeben werden, welche Filme am Ende die Nase vorn hatten. Vorne dabei sind die Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln und das Werner-Jäger-Gymnasium in Nettetal-Lobberich. Wer aber welchen Platz errungen hat, wird den Schülerinnen und Schülern erst am Freitag in einer Video-Botschaft von Landrat Dr. Coenen mitgeteilt; die große Siegerehrung musste coronabedingt kurzfristig verschoben werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten neben einem schicken Pokal einen Geldpreis für ihre Kurse. Auch wir wollen heute noch nicht bekannt geben, wer welchen Platz gewonnen hat. Die Schulen haben unterschiedliche Veranstaltungen zur Siegerehrung geplant. An der Johannes-Kepler-Realschule kommen die Jugendlichen um 12.30 h zusammen, am WJG wird es um 10.00 h eine kleine Feierstunde geben. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich mit den Schulen für eine Teilnahme an den Feiern abzustimmen. Dr. Andreas Coenen: "Die Jugendlichen können gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrer stolz auf die Ergebnisse sein. Alle Videobeiträge waren von herausragendem Format und ich spreche allen ein ganz großes Kompliment aus." Die Filme der Schulen werden demnächst auf den sozialen Medien der Polizei NRW, insbesondere auf dem Youtube-Kanal der NRW Polizei und auf der Homepage der Polizei Viersen zu sehen sein. Die Sperrfrist für die Veröffentlichung der "Tabelle" legen wir im Interesse der Schülerinnen und Schüler auf Freitag 13:00 Uhr fest und bitten um Beachtung. /wg (999)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell