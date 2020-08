Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahndung nach Ladendieben.

Lippe (ots)

Schon im Herbst 2019 stahlen drei Männer in einer Parfümerie in der Langen Straße in Detmold Ware im Wert von etwa 240 Euro. Während zwei der Tatverdächtigen die Aufmerksamkeit der Verkäuferinnen auf sich zogen, steckte der dritte unbemerkt die Ware ein. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Männern. Die Bilder von zwei Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW auf https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-ladendiebstahl. Hinweise auf die Identität der Männer übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180.

