Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Leergut gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stiegen von Mittwoch auf Donnerstag durch ein Fenster in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Sportplatz" ein. Die Täter stahlen zwölf Kisten mit Leergut im Wert von rund 30 Euro aus einem Lagerraum. Wer Hinweise auf die Täter hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell