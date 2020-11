Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Nettetal: Taschendiebe sind unterwegs - Kripo bittet um Hinweise

Kempen/NettetalKempen/Nettetal (ots)

Gestern wurden der Polizei drei Taschendiebstähle angezeigt. Gegen 13.20 Uhr bestahlen Unbekannte eine 54-jährige Grefratherin auf der Engerstraße in der Kempener Innenstadt. Die Frau war zuerst in einem Schuhgeschäft. Als sie später in einem Drogeriemarkt war, stellte sie den Diebstahl ihres Porteminnaies fest. Gegen 14.40 Uhr tätigte eine 56-jährige Kempenerin bei 'LIDL' auf der Kleinbahnstraße ihre Einkäufe. Ihre Handtasche lag in dem Einkaufswagen. Unbekannte nutzten eine günstige Gelegenheit und stahlen aus der Handtasche das Portemonnaie der Kempenerin. In Nettetal war eine 60-jährige Lobbericherin gegen 14.50 Uhr im 'LIDL'-Markt auf der Niedieckstraße, als Unbekannte ihr das Portemonnaie aus der Handtasche stahlen. Diese hatte sie an den Einkaufwagen gehängt. Die Polizei appelliert: Halten Sie ABSTAND zu fremden Menschen, aber nie ABSTAND zu Ihren Wertsachen, die sollten Sie immer bei sich tragen und keine Sekunde aus den Augen lassen. Nehmen Sie zum Einkaufen nur das mit, was Sie wirklich benötigen und verzichten Sie auf Handtaschen. Bewahren Sie Ihre Wertsachen besser in den Innentaschen Ihrer Kleidung auf, damit niemand Ihren Einkauf trübt. Ganz wichtig ist es daher auch, dass Sie im Falle eines Diebstahls schnell die Polizei informieren und sofort über die zentrale Notrufnummer 116 116 Ihre gestohlenen Bankkarten sperren lassen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige zu den Diebstählen in Kempen und Lobberich über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (998)

