Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch - Schmuck erbeutet

Grefrath-OedtGrefrath-Oedt (ots)

Unbekannte brachen am 17.11.2020 zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr über das Wohnzimmerfenster in ein Einfamilienhaus an der Vitusstraße ein. Sie stahlen diverse Schmuckstücke. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (996)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell