Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ladendieb erbeutet hochwertige Mobiltelefone

ViersenViersen (ots)

Gegen 16.50 Uhr am gestrigen Dienstag betrat ein Unbekannter die Filiale der Telekom auf der Hauptstraße in Viersen. Der Mann riss zwei hochwertige Mobiltelefone aus den Sicherungen und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Dieb hat dunkle Haare und eine sportliche Statur. Er war mit einer dunklen Hose und einer schwarz glänzenden Steppjacke bekleidet und trug einen Mund-Nase-Schutz. Hinweise auf den Täter bitte an das Kriminalkommissariat West in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (997)

