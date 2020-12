Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn aufgrund Schneeglätte

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach]

Am 12.12.2020, gegen 08:00 Uhr, kam ein 24-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem PKW auf der L172 aufgrund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der an der Örtlichkeit befindlichen Schutzplanke. Hierbei blieb der Fahrzeuglenker unverletzt. Da der PKW mit einer Achse des Fahrzeuges auf der Schutzplanke auflag, wurde ein Abschleppunternehmen zur Bergung des PKW herangezogen. Es entstand erheblicher Sachschaden am PKW.

Während den Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

