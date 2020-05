Polizei Hagen

POL-HA: Betrüger versuchen es mit alter Masche am Telefon

Hagen (ots)

Am Montag, 04.05.2020, erhielt eine 72-jährige Anwohnerin der Riemerschmidstraße gegen 13:00 Uhr einen Anruf auf dem Festnetztelefon. Eine Frauenstimmte mittleren Alters gab sich auf Hochdeutsch als Polizeibeamtin aus. Sie berichtete der Hagenerin von einem Überfall auf eine ältere Frau. Bei den Tätern sei ein Zettel mit dem Namen der 72-Jährigen gefunden worden. Darauf hätte sich auch ein Hinweis auf Bargeld und Gold in ihrer Wohnung befunden. Die Hagenerin antwortete prompt, dass sich keine Wertgegenstände in ihrer Wohnung befänden. Daraufhin wurde das Gespräch beendet. Die Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" ist zwar nicht mehr neu, wird von Tätern jedoch noch immer verwendet, um sich Geld von ihren Opfern aushändigen zu lassen. Deswegen rät die Polizei: Gehen Sie nicht auf Fragen zu Wertgegenständen am Telefon ein oder übergeben Sie diese an vermeintliche Polizeibeamte. Seien Sie kritisch und rufen Sie im Zweifel die 110.

