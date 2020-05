Polizei Hagen

POL-HA: Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 04.05.2020, kam es zu einem Unfall in Haspe. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 19:10 Uhr ein 22-Jähriger in seinem BMW hinter einem Audi die Enneper Straße entlang. Kurz vor der Einmündung An der Kohlenbahn wechselte eine Ampel auf Rotlicht. Der 45-jährige Audi-Fahrer hielt an, während der 22-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er fuhr auf den Audi auf. Die 37-jährige Beifahrerin verletzte sich dabei leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 2.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat jetzt die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell