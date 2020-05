Polizei Hagen

POL-HA: Drogen und Bargeld bei 50- und 32-Jährigem sichergestellt

Hagen (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, beobachtete eine Polizeistreife gegen 15:00 Uhr zwei Männer auf einer Bank in einem Fußweg zwischen der Viktoria- und der Augustastraße. Als einer von ihnen (32) die Beamten erblickte, warf er rasch ein Plastiktütchen hinter sich in das Gebüsch. Es handelte sich, wie sich kurz darauf herausstellte, um Marihuana. Daraufhin kontrollierten die Polizisten beiden Männer. Noch während der Durchsuchung des 32-Jährigen versuchte der 50-Jährige ebenfalls, mehrere Tütchen im Gestrüpp verschwinden zu lassen. Dies fiel den Beamten auf. Sie durchsuchten auch den 50-Jährigen. Neben dem von ihm weggeworfenen Marihuana fanden sie weitere Betäubungsmittel und eine ungewöhnlich große Menge Bargeld auf, für dessen Herkunft er keine Erklärung hatte. Die Polizisten stellten die Drogen und auch das Geld sicher. Beide Männer müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.

