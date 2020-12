Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgängen

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Buchenbach]

Am 13.12.2020, gegen 16:00 Uhr, touchierte eine 80-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem PKW im Zuge eines Überholmanövers auf der B31, im Bereich des "Höllentals", den zu überholenden PKW mit dem Außenspiegel. Im weiteren Verlauf touchiert die Fahrzeuglenkerin die Schutzplanke im Serpentinenbereich und setzte ihre Fahrt fort. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung konnte die Fahrzeugführerin im Bereich Titisee-Neustadt anhalten. Aufgrund der Verkehrsunfälle erwartet die Unfallverursacherin nun Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht in zwei Fällen. An den beteiligten PKW entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

