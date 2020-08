Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter Radler soll Autofahrer rassistisch beleidigt und Beifahrerin mit Schraubzwinge geschlagen haben - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist verdächtig, am 24.06.2020 einen 41-jährigen Autofahrer zunächst rassistisch beleidigt und im Anschluss mit einer Schraubzwinge nach dessen 24-jähriger Beifahrerin geschlagen zu haben. Dabei wurde das Auto des 41-Jährigen beschädigt. Das Geschehen soll sich am Tattag gegen 20:40 Uhr auf der Karl-Barth-Straße zwischen Bonn-Kessenich und -Dottendorf ereignet haben. Bei der Nachfahrt über die Servatiusstraße in Richtung Bad Godesberg fotografierten die Geschädigten den unbekannten Radfahrer.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Staatsschutzes unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

