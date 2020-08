Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 38-Jähriger fiel mehrfach auf

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der vergangene Dienstag (25.08.2020) für einen 38-jährigen Mann. Er hatte zuvor für zwei Polizeieinsätze gesorgt.

Um 13:40 Uhr war der 38-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt als Radfahrer den Bürgersteig der Maximilianstraße nutzte, beim Abbiegen in die Wesselstraße gegen ein dort verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg wartendes Einsatzfahrzeug der Bonner Polizei gefahren. Bei der folgenden Unfallaufnahme gab er an, Alkohol getrunken und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Außerdem hatte der 38-Jährige ein Smartphone sowie eine Debitkarte bei sich, die jeweils als gestohlen gemeldet und zur Sicherstellung ausgeschrieben waren. Ein weiteres, möglicherweise gestohlenes Mobiltelefon wurde ebenfalls sichergestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille. Dem 38-Jährigen wurde daher in einem Krankenhaus in der Südstadt eine Blutprobe entnommen.

Kurz nach seiner Entlassung von dort kam es jedoch erneut zu einem Aufeinandertreffen mit der Polizei. Um 15:50 Uhr meldeten Zeugen einen verdächtigen Mann, der an einem Fahrradständer in der Prinz-Albert-Straße mit einem Schraubendreher versuchte, ein Schloss zu knacken. Beamte der City-Wache konnten den 38-Jährigen stellen und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam im Präsidium. Nun wird auch wegen des versuchten Fahrraddiebstahls gegen ihn ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell