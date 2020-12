POL-FR: Stühlingen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 314 - Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntagabend, 13.12.2020, sind zwei Männer bei einem Verkehrsunfall auf der B 314 in Stühlingen verletzt worden. Kurz nach 20:30 Uhr war ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Lieferwagen von der Stadtmitte kommend auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes-Benz eines 51 Jahren alten Mannes, der auf der B 314 in Richtung Wutachtal unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Lieferwagen noch gegen einen Wegweiser geschleudert. Der Mercedes-Fahrer und der 29 Jahre alte Beifahrer des Lieferwagens wurden verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an diesen und an den Verkehrseinrichtungen dürfte bei rund 37000 Euro liegen. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungs- und Bergeeinsatz. Ein Fachunternehmen reinigte die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Verkehrspolizei prüft, ob der Mercedes-Fahrer durch eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit zum Unfallgeschehen beigetragen hat.

