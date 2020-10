Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Raub auf Tankstelle

Lingen (ots)

Am Samstagabend haben zwei Täter eine Tankstelle an der Meppener Straße in Lingen überfallen. Gegen 22.20 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum. Ein Täter bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer öffnete die Kasse und konnte sich daraufhin in den rückwärtigen Bereich der Tankstelle in Sicherheit bringen. Die Männer nahmen das Bargeld und flüchteten Richtung Altlingener Weg. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnten die Beamten einen 20-jährigen mutmaßlichen Täter festnehmen. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der zweite Täter ist weiterhin auf der Flucht. Er wird als circa 20 bis 24 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze. Wie viel Bargeld erbeutet wurde, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

