Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Vier Personen bei Unfall verletzt

Lünne (ots)

Am Samstag kam es auf der B70 in Lünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 38-Jährige war mit zwei Kindern in ihrem VW auf der Jägerstraße in Richtung Bundestraße unterwegs. Als sie auf die B70 abbog, übersah sie den Kleintransporter eines in Richtung Rheine fahrenden 25-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein 28-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr mit seinem Daimler auf den Transporter auf und verletzte sich leicht. Das 10-jährige Mädchen wurde im VW schwer verletzt. Der 12-jährige Junge sowie die Fahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

