Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrzeug verliert Öl und verunreinigt Wasserschutzgebiet- Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Im geschätzten Zeitraum von Dienstag bis Freitag, 01.12.2020 bis 11.12.2020, hat ein Unbekannter auf einem landwirtschaftlichen Weg, der sich parallel zur B34 (Schaffhauser Straße) befindet, mit seinem Fahrzeug Öl verloren. Es entstand eine mehrere hundert Meter lange Ölspur, welche bis hin zu einer Wiese im Wasserschutzgebiet führte. An diesem Endpunkt der Ölspur sickerte eine große Menge in den Erdboden. Das verursachende Fahrzeug war nicht mehr an der Örtlichkeit aufzufinden. Die Ölspur auf dem Weg wurde von einer Reinigungsfirma entfernt. Der verunreinigte Erdboden wurde durch die Stadt Bad Säckingen abgetragen. Es entstanden Kosten in Höhe von ca. 10.000 Euro. Derzeit ist noch unklar, ob das Öl in das Grundwasser gelangte. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können (Tel. 07761/ 934-0).

