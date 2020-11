Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Gebäude zur Transformation machte Namen alle Ehre - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

WillichWillich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es auf der 'Walzwerkstraße' im Industriegebiet Stahlwerk Becker in Willich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 21-jähriger Willicher hatte versucht, bei Driftübungen in einem Wendehammer unweit eines Transformatorhäuschens der Willicher Stadtwerke die 340 PS seines 4-er BMW unter Kontrolle zu halten. Der 21-Jährige überschritt aber die physikalischen Grenzen und schleuderte mit seinem Fahrzeug gegen das Gebäude, was dann eine Transformation des Pkw zur Folge hatte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Konsequenzen für sein mehr als leichtsinniges Fahrverhalten dürfte der Willicher möglicherweise selbst tragen. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Fraglich ist, ob die Kfz-Versicherung den entstandenen Schaden übernimmt. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Auch die Straßenverkehrsbehörde wird sich nun die Frage stellen, ob der 21-Jährige überhaupt die charakterliche Reife zum Führen von Kraftfahrzeugen besitzt und ihm die Fahrerlaubnis möglicherweise entzogen wird. Die Kreispolizeibehörde Viersen mahnt Nachahmer und Neugierige! Durch ein solches Verhalten gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Verstöße werden zudem ausnahmslos zur Anzeige gebracht! Sollte es weitere Zeugen für den Unfall geben, werden diese gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Viersen unter der Nummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /wg (971)

