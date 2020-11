Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Brachte Taschendieb Tasche zurück? - Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst-St. TönisTönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18.00 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft auf der Vorster Straße in St. Tönis. Unbekannte stahlen einer 60-jährigen Frau aus Vorst unbemerkt die Handtasche aus dem Einkaufswagen. Den Diebstahl brachte die Frau zur Anzeige. Die Vorsterin meldete sich am gleichen Abend erneut bei der Polizei: Sie habe die Tasche vor ihrer Haustür gefunden. Alle Dokumente und Papiere waren drin, das Bargeld fehlte. Die Kripo fragt: Wer hat möglicherweise verdächtige Personen beobachtet, die die Tasche vor dem Haus der 60-Jährigen auf der Hauptstraße in Vorst am Mittwochabend abgelegt haben? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (969)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell