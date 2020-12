Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche - Autofahrer beleidigt Recyclinghof-Mitarbeiter

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, 12.12.20 gg. 11.25 Uhr soll in der Güterstraße beim Recyclinghof in Rheinfelden ein Mitarbeiter von einem 63-jährigen Autofahrer beleidigt worden sein. Voraus ging eine Meinungsverschiedenheit bezüglich des Betretens des Hofes. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0 sucht Zeugen.

