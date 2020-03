Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Isselburg-Anholt (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 18.35 Uhr wegen eines Brandes in einer Garage auf der "Hohe Straße" in Isselburg-Anholt alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits im Vollbrand, ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch den Löscheinsatz verhindert werden. Zur Brandzeit hielten sich keine Menschen in dem Wohnhaus auf. Polizeibeamte nahmen noch am gleichen Abend einen 33 Jahre alten Isselburger fest, der in dringendem Verdacht steht, den Brand gelegt zu haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte er bereits am Nachmittag an derselben Adresse in der Wohnung einer Bekannten randaliert und Sachbeschädigungen begangen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft wegen versuchter schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Brandstiftung gestellt. Polizeibeamte führten den Festgenommenen dem zuständigen Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

