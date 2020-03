Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrüche auf der Straße "Alter Kasernenring"

Borken (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchten Einbrecher vergeblich, die Eingangstür eines Kinderhauses an der Straße "Alter Kasernenring" aufzuhebeln. Nachdem dieses misslang, warfen der oder die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und konnten so in das Gebäude eindringen. Im Gebäude brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten Bargeld.

In derselben Nacht schlugen Einbrecher ein Loch in eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zugang zu einem Bürogebäude - ebenfalls an der Straße "Alter Kasernenring". Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus der Kaffeekasse.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000

