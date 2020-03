Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrüche auf der Lise-Meitner-Straße

Borken (ots)

Mit einem Pflasterstein warfen Einbrecher in der Nacht zum Freitag eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes an der Lise-Meitner-Straße ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude. Entwendet wurde nach dem bisherigen Stand nichts.

Ob etwas entwendet wurde, steht auch bei einem weiteren Einbruch in ein Firmengebäude an der Lise-Meitner-Straße noch nicht fest. Hier hatten die Täter ein Fenster eines Rolltores aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

