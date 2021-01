Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Mercedes CLS-Fahrer ist am Dienstagnachmittag (26.01.2021) offenbar unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs gewesen und hat versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der 23-Jährige sollte gegen 15.00 Uhr von Polizeibeamten in der Heilbronner Straße zwischen den Haltestellen Friedrichswahl und Borsigstraße kontrolliert werden, da den Beamten auffiel, dass die angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizeibeamten, flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung Heilbronner Straße und Siemensstraße in Richtung Innenstadt und missachtete auf seiner Flucht sämtliche rote Ampeln. An der Kreuzung Heilbronner Straße und Wolframstraße ignorierte er eine mit mehreren Streifenwagen errichtete Straßensperre und fuhr weiter in die Tunzhofer Straße, wo die Flucht in einer Sackgasse endete. Dort verließ der mutmaßliche Täter sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter. An der Mönchhaldenstraße holten ihn die Beamten ein und nahmen ihn vorläufig fest. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Geflüchtete nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Beamten stellten zudem Fälschungen am Kennzeichen fest. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche Geschädigte der Verfolgungsfahrt werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell