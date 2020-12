Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Unfall mit Leichtverletzter am Römerwall

MainzMainz (ots)

Donnerstag, 3. Dezember 2020 - 13:49 Uhr

Eine junge Fahrerin erleidet am Donnerstagmittag leichte Verletzungen bei einem Auffahrunfall in Mainz, an der Kreuzung Römerwall - Am Linsenberg.

Ein 77-jährigen Unfallverursacher hält wegen Rotlicht zunächst als drittes Fahrzeug, hinter einem PKW und einem Rettungswagen.

Ohne bisher ersichtlichen Grund fährt dieser trotz Rotlicht los und schiebt den stehenden PKW der 24-jährigen Fahrerin auf den Rettungswagen. Alle Fahrzeuge werden beschädigt, der PKW der Fahrerin so, dass er nicht mehr fahrbereit ist und musste abgeschleppt werden. Der Rettungswagen wurde nur leicht beschädigt. Die junge Frau wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Mitnahme ins Krankenhaus war zunächst nicht notwendig.

Ob die Unfallursache auf einen technischen Defekt oder auf einen Bedienfehler zurückzuführen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell