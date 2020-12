Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von E-Scooter geklärt

Mainz-GonsenheimMainz-Gonsenheim (ots)

Bereits am 09.11.2020 wird von Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 der nächtliche Diebstahl eines E-Scooters von einem Privatgrundstück im Kehlweg in Mainz-Gonsenheim aufgenommen. Auf Grund der privaten Videoüberwachung des Eigentümers, kann die Tat im Nachhinein komplett nachvollzogen werden. Hiernach waren kurz vor drei Uhr am frühen Morgen zwei Personen auf dem Grundstück, wovon der Haupttäter letztlich den E-Scooter entwendete. Nach Einsicht in die Aufnahmen der Überwachungskamera, kann von der Tochter des Eigentümers der Haupttäter in den sozialen Medien erkannt werden. Von den Ermittlern des Gemeinsamen Sachgebiets für Jugendkriminalität der Polizeidirektion Mainz, konnte eben dieser Haupttäter letztlich identifiziert werden. Es handelt sich um einen 17 Jahre alten, bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen. Dieser kann zusammen mit seinem 14-jährigen Begleiter von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen und als Täter identifiziert werden. Vom geklauten E-Scooter fehlt allerdings zunächst jede Spur. Am 19.11.2020 melden sich dann hessische Beamte der Kriminaldirektion Frankfurt am Main bei den Mainzer Ermittlern. Dort konnte in einem anderen Ermittlungsvorgang der in Mainz gestohlene E-Scooter aufgefunden werden. Von den Mainzer Beamten wurde der Scooter wieder an den Eigentümer ausgehändigt, der sich für die gute Zusammenarbeit mit der Polizei bedankte. Die Jugendlichen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

