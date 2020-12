Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachtrag zur Pressemeldung "Polizei Mainz spendet Adventskalender an Senioren"

MainzMainz (ots)

In den letzten Tagen haben Polizistinnen und Polizisten Schokoladen-Adventskalender und Info-Flyer an Senioren und soziale Einrichtungen in Mainz verteilt. Wir berichteten soeben in dieser Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4778574

Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Mainz 1 haben ebenfalls an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst MOBILE Adventskalender und Informationsflyer überreicht.

