Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Brand im Kaufhof- Brandursache steht fest

Mainz-InnenstadtMainz-Innenstadt (ots)

Montag, 30.11.2020

Nach dem Brand im Kaufhof in Mainz, am Freitag, den 27.11.2020, steht die Brandursache nun zweifelsfrei fest. Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt in einem Technikraum ursächlich für den Brand war.

Wir berichteten. https://my.newsaktuell.de/p/55168/archiv/4236664?page=1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell