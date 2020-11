Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ein vollendeter und zwei versuchte Einbruchdiebstähle in Mainz und Umgebung

MainzMainz (ots)

Samstag, 28.11.2020, 12:30 Uhr-19:00 Uhr, Mainz-Hechtsheim

Unbekannte Täter verschaffen sich über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Nähe des Bahnweges in Mainz-Hechtsheim. Sie durchwühlten mehrere Zimmer des Anwesens und konnten mehrere Schmuckstücke und Bargeld entwenden. Eine Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Sonntag, 29.11.2020, Mainz-Finthen

Bisher unbekannte Täter versuchten im Laufe des gestrigen Sonntags am Ortausgang Finthen Richtung Lennebergwald in ein Wohnhaus einzudringen. Dies gelang Ihnen jedoch nicht. Hinweise zu den unbekannten Tätern liegen bisher nicht vor.

Sonntag, 29.11.2020, 17:10-17:40 Uhr, Klein-Winternheim

Einer oder mehrere unbekannte Täter versuchten am Sonntag in einen im Innenhof liegenden Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Kreuzstraße einzudringen. Bei dem Versuch wurde die Kellertür beschädigt aber nicht geöffnet. Der oder die Täter flüchten vermutlich durch den Hinterausgang des Innenhofs in Richtung Feld.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

