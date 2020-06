Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wasserschlauch von Friedhof entwendet

Cuxhaven (ots)

Bad Bederkesa. Am Donnerstag, den 18.06.2020, gegen 13.00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter vom Friedhof in Bad Bederkesa einen gelben 1 ¼ Zoll Wasserschlauch der Stadt Geestland. Das geschah während einer kurzen Ortsabwesenheit eines Mitarbeiters der Kommune. Da sich zur Tatzeit mehrere Personen auf dem Friedhof aufhielten, erhofft sich die Polizei Täterhinweise an das Polizeikommissariat Geestland, Tel. 04743-9280.

