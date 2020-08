Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruch in Friseursalon

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 31.07.2020, 19:00 Uhr und dem 01.08.2020, ca. 08:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in den Friseursalon "Headdesign" in der Fruchtmarktstraße . Ein noch unbekannter Täter hebelte die Nebeneingangstür des Geschäftes auf und gelangte so in den Salon. Dort entwendete er 2500 Euro Bargeld sowie ein MacBook. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 3900 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell