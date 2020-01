THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

: PRESSE-EINLADUNG: THW: Drohnen erweitern das Einsatzspektrum

Berlin/Bonn (ots)

Fortschritt im Bevölkerungsschutz und der Katastrophenhilfe bedeutet, dass Leben und Lebensgrundlagen von Menschen noch besser geschützt werden können. Drohnen bilden dabei eine entscheidende Zukunftstechnologie mit vielen Potenzialen. Damit die Ausbildung an den unbemannten Flugsystemen im Technischen Hilfswerk (THW) großflächig beginnen kann, überreicht der Vorstandvorsitzende der Stiftung THW Stephan Mayer, MdB und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, am kommenden Freitag 30 Drohnen an die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).

Die Drohnen erweitern das Einsatzspektrum des THW und können zukünftig u.a. bei der Erkundung von Schadenslagen und dank eingebauter Thermokameras bei der Personensuche eingesetzt werden. Mit der Anschaffung von 30 Drohnen durch Spendengelder ermöglicht es die Stiftung THW, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW bereits vor der flächendeckenden Beschaffung an den innovativen Fluggeräten auszubilden. Nach der Übergabe der Drohnen an THW-Präsident Gerd Friedsam durch den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung THW Stephan Mayer (MdB), können Sie sich bei einer Vorführung selbst von den Leistungen der neuen Fluggeräte überzeugen.

Sie sind herzlich zur Übergabe und anschließenden Vorführung der Drohnen mit THW-Präsident Gerd Friedsam und dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung THW, Stephan Mayer (MdB), am Freitag, den 31. Januar 2020, um 12 Uhr in Berlin (THW-Ortsverband Berlin Steglitz-Zehlendorf, Gallwitzallee 123-143 in 12249 Berlin) eingeladen.

Im Anschluss stehen Ihnen THW-Präsident Gerd Friedsam sowie die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der THW-Trupps für unbemannte Luftfahrtsysteme gerne für Fragen zur Verfügung.

Die Übergabe findet im THW-Ortsverband Berlin Steglitz-Zehlendorf, Berlin, Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin, statt. Weitere Informationen zur Stiftung THW finden Sie unter: www.stiftung-thw.de

Geplanter Ablauf: 11:30 Anmeldung Presse- und Medienvertreter/innen am Infostand 12:00 Begrüßung durch den Landesbeauftragten Herrn Sebastian Gold 12:05 Ansprache des Vorsitzenden der Stiftung THW Herrn Stephan Mayer 12:15 Übergabe der Drohnen durch den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung THW an den THW-Präsidenten Herrn Gerd Friedsam 12:30 Ansprache des THW Präsidenten Herrn Gerd Friedsam 12:40 Vorführung der Drohnen und Einsatzsimulation 13:00 Schlussworte durch den Landesbeauftragten Herrn Sebastian Gold ab 13:05 Infostand für Pressevertreter und Catering

Kontakt Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) Leitungsstab/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Provinzialstraße 93 in 53127 Bonn Pressestelle Telefon: (0228) 940 - 17 77 Rufbereitschaft: (0172) 288 29 28

E-Mail: presse@thw.de Internet: www.thw.de www.facebook.com/thw.de www.twitter.com/THWLeitung www.youtube.com/THWLeitung

