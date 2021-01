Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (27.01.2021) einen 23 Jahre alten Mann an der Gutenbergstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Polizeibeamten sind gegen 9.00 Uhr zu einem Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und seiner Lebensgefährtin gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, flüchtete der Tatverdächtige in seine Wohnung. Dort bemerkten die Beamten starken Marihuanageruch. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten sie circa 45 Gramm Marihuana, vier Gramm Haschisch, eine Kleinmenge Amphetamin, mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld sowie zum Rauschgifthandel geeignete Gegenstände. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß.

