POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2020 für Peine.

Fahrzeug stieß frontal gegen einen Baum.

Vechelde, Kreisstraße 21 zwischen Wahle in Fahrtrichtung Fürstenau, 02.11.2020, 18:55 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der 42-jährige Fahrer eines Lkw auf der K 21 von Wahle kommend in Richtung Fürstenau gefahren. Die Polizei schließt bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass der Fahrer einem die Straßenseite wechselnden Wildtier ausgewichen ist und im weiteren Verlauf seiner Fahrt frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. Der Fahrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden, der 32-jährige Beifahrer blieb offensichtlich unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Fahrzeuggespann schaukelte sich auf.

Ilsede, Solschen, Landesstraße 413, 02.11.2020, 07:30 Uhr.

Der 89-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger befuhr die L 413 von Solschen kommend in Richtung Equord. Nach dem Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve geriet das Gespann auf einen unbefestigten Randstreifen und habe sich schließlich aufgeschaukelt. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Das Gespann sei schließlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe hier einen Straßenbaum beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

