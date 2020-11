Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 3. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Polizei und Stadtordnungsdienst kontrollieren gemeinsam

Die neu erlassenen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona Pandemie umfassen nicht nur die Verpflichtung zum Tragen einer Mund- / Nasenbedeckung im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, hier in den Fahrzeugen, an den Haltestellen und im Bahnhofbereich. Auch gilt diese Verpflichtung auf dem Wochenmarkt und in der Wolfenbütteler Fußgängerzone, her derzeit zwischen 07:00 Uhr und23:00 Uhr. Der Bereich der Fußgängerzone umfasst die Straßen: Lange Herzogstraße, Bärengasse, Krambuden, Großer Zimmerhof und Löwenstraße.

Die Polizei Wolfenbüttel wird daher gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst die Einhaltung der Verpflichtung zum Tragen der Mund-/ Nasenbedeckung mit hohem Personaleinsatz überwachen und auch vermehrt entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. Auch die Einhaltung der weiteren Beschränkungen / Regelungen werden in die Überwachungsmaßnahmen einbezogen werden.

Diese Maßnahmen werde zudem auch auf die Ortsteile Wolfenbüttels und die Ortschaften des Landkreises Wolfenbüttel ausgeweitet werden.

Der Appell der Polizei geht daher noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam die gebotenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einzuhalten, es geht schließlich um unser aller Gesundheit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell