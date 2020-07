Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch bis Donnerstag versuchten Unbekannt in ein Einfamilienhaus im Hilgenweg einzubrechen. Der 34-jährige Bewohner des Hauses bemerkte am Donnerstag eine Hebelmarke an der Terrassentür des Hauses und verständigte die Polizei. Offensichtlich versuchten Einbrecher trotz Anwesenheit der Bewohner in der Nacht in das Haus einzudringen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell