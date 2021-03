Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schneller Fahndungserfolg durch Bundespolizei dank Handyortung - 2 Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Aachen (ots)

Am Donnerstagabend wurde einem Reisenden in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof in Aachen durch den sogenannten "Rempeltrick" seine Geldbörse und sein Handy entwendet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung und Handyortung konnten zwei Tatverdächtige (ein 20-jähriger Deutscher und ein 20-jähriger Togoer) von der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden.

Der Geschädigte befand sich während des Tatgeschehens in der Nähe der Kasse des Schnellrestaurants, als er von einem der Tatverdächtigen angerempelt und mit einer anschließenden Umarmung seines Handys und seiner Geldbörse entledigt wurde. Dies bemerkte der Geschädigte zunächst nicht. Als er bestellen wollte, bemerkte er den Diebstahl seiner Wertgegenstände.

Sofort zeigte er den Diebstahl bei der Bundespolizei an. Durch eine schnell eingeleitete Handyortung und der damit verbundenen Nahbereichsfandung konnten die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Hauptbahnhofes gestellt werden. In ihrer unmittelbaren Umgebung wurde das Diebesgut aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt. Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls aufgenommen. Sie werden in Kürze Post von der Justiz erhalten.

Die Bundespolizei warnt vor Tricks der Taschendiebe:

"Rempeltrick":

Die Geschädigten werden im Gedränge oder wie auch hier vor Bankautomaten oder Kassen angerempelt. Das Opfer wird dann in ein Gespräch verwickelt und währenddessen greift ein Komplize oder der "Anrempler" zu und entwendet Wertgegenstände.

Ein weiterer oft angewandter Trick ist der "Beschmutzertrick":

Beim "Beschmutzerstrick" beschmutzt der Täter scheinbar versehentlich z. B. die Jacke des Opfers. Währenddessen versucht er krampfhaft den Dreck abzuwischen und stiehlt dabei, oft unbemerkt, Wertgegenstände aus der Jacke oder Handtasche des Opfers. Durch das ständige Berühren des Opfers, nimmt dieses die Griffe zur Geldbörse oder Handy nicht mehr wahr.

Deswegen bittet die Bundespolizei:

Bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige!

Die Bundespolizei hat an jedem größeren Bahnhof eine Wache oder ist über die bundesweite Hotline: 0 800 6 888 000 zu erreichen.

In diesem Fall führte die direkte Anzeige bei der Bundespolizei zum Erfolg und die Tatverdächtigen konnten sofort gestellt sowie das Diebesgut wird dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

